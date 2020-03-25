Больной COVID-19 ехал в Одессу через Нью-Йорк, Вену и Киев

Заболевший, местонахождение которого уже установлено, является гражданином США и проживает в пригороде Одессы.

Выявленный в Одессе коронавирусный больной прибыл в Одесский регион через Нью-Йорк (США), Вену (Австрия) и Киев.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов. По его словам, мужчина, о котором идет речь, является гражданином США.

«Он прибыл по маршруту Нью-Йорк-Вена-Киев, откуда на личном автомобиле приехал в Одессу, Одесскую область - в Фонтанку (пригород Одессы, Лиманский район области – УНИАН). За короткий промежуток времени мы установили маршрут его передвижения и посещения всех мест», - сказал Труханов.

По предварительным данным, мужчина не пользовался в Одессе и Одесской области общественным транспортом, а в поселке Фонтанка находился в самоизоляции.

На данный момент оперативным городским штабом установлены все маршруты передвижения заболевшего. Проводится полная дезинфекция мест его пребывания.

В индивидуальном порядке отрабатываются все цепочки контактов, также решается вопрос тестирования членов семьи заболевшего. Все контакты передаются в Лабораторный центр Одесской области.

«Сегодня заболевший находится в полном контакте с оперативным городским штабом города и предоставляет всю необходимую информацию. В данный момент его самочувствие удовлетворительное», - добавил Труханов.

Он подчеркнул, что соответствующая информация передана руководству Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что в Одесской области зарегистрирован первый случай коронавируса COVID-19. Председатель Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что инфицированный мужчина (1995 года рождения), который прибыл в Украину из США. За медицинской помощью он обратился, ощутив недомогание, и после отрицательных тестов на грипп и ОРВИ, 14 марта, покинул отделение, подписав документ о самоизоляции.