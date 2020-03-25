Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение: главные отличия
В Украине до 24 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение принял Кабинет министров 25 марта.
В связи с тем, что многие сегодня путают ЧС с чрезвычайным положением, УНИАН разъясняет главные отличия между ними.
ЧС и ЧП: официальные формулировки
Читайте такжеЧрезвычайная ситуация в Украине: что такое ЧС и какие ограничения она предполагаетЧрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, а также ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Чрезвычайное положение – это особый правовой режим деятельности органов государственной власти и управления, предприятий, учреждений и организаций, вводимый в стране или отдельных ее районах для защиты от внешней или внутренней угрозы, а также для поддержания общественного порядка.
ЧС и ЧП: чем регулируются режимы и кто принимает решение
Режим чрезвычайной ситуации регулируется Кодексом гражданской защиты Украины. Режим чрезвычайного положения – отдельным законом.
Решение о введении чрезвычайной ситуации принимается на уровне местных советов, Государственной службы по ЧС, а также на уровне правительства – в зависимости от ее классификации. Режим же чрезвычайного положения в Украине вводится только указом президента.
Согласно действующему закону, ЧП может временно вводиться в Украине или на ее отдельных территориях при возникновении чрезвычайных ситуаций не ниже общегосударственного уровня. Тогда как этих уровней различают четыре: объектовый, местный, региональный и общегосударственный.
ЧС и ЧП: какие ограничения предполагают режимы
Режим чрезвычайного положения предполагает введение более жестких мер для ликвидации последствий ЧС и недопущения ее усугубления.
В частности, при введении режима ЧП соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления предоставляются особые полномочия, а также допускается временное ограничение конституционных прав и свобод человека, прав и законных интересов юридических лиц.
Так, если в случае чрезвычайной ситуации большинство ограничительных мероприятий носят рекомендательный характер и выполнение их зависит, в первую очередь, он человека, то во время ЧП нарушителя могут привлечь к ответственности за несоблюдения установленных правил.
Во время чрезвычайного положения органы власти, в частности, имеют право:
- перекрывать дороги,
- запрещать действие партий и общественных организаций,
- изымать личное имущество,
- пользоваться частной недвижимостью и имуществом частных предприятий,
- осматривать вещи, автомобили, квартиры,
- проводить мобилизацию.
ЧС и ЧП: особые запреты
Во время действия режима чрезвычайного положения запрещается изменять Конституцию Украины и избирательные законы, проводить выборы разных уровней – от президентских до местных.
Кроме того, под запретом на время действия режима ЧП – прекращение или ограничение полномочий президента, народных депутатов Кабмина, органов местной власти, прокуратуры, судов и правоохранительных органов.
Также власти запрещается вводить сокращенные или ускоренные судебные разбирательства.
В случае действия режима чрезвычайной ситуации такие ограничения не действуют.