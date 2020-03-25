Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение: главные отличия

Чтобы не путать режим ЧС с режимом ЧП, разъясняем, в чем заключается разница между ними.

В Украине до 24 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение принял Кабинет министров 25 марта.

В связи с тем, что многие сегодня путают ЧС с чрезвычайным положением, УНИАН разъясняет главные отличия между ними.

ЧС и ЧП: официальные формулировки

Читайте такжеЧрезвычайная ситуация в Украине: что такое ЧС и какие ограничения она предполагаетЧрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, а также ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Чрезвычайное положение – это особый правовой режим деятельности органов государственной власти и управления, предприятий, учреждений и организаций, вводимый в стране или отдельных ее районах для защиты от внешней или внутренней угрозы, а также для поддержания общественного порядка.

ЧС и ЧП: чем регулируются режимы и кто принимает решение

Режим чрезвычайной ситуации регулируется Кодексом гражданской защиты Украины. Режим чрезвычайного положения – отдельным законом.

Решение о введении чрезвычайной ситуации принимается на уровне местных советов, Государственной службы по ЧС, а также на уровне правительства – в зависимости от ее классификации. Режим же чрезвычайного положения в Украине вводится только указом президента.

Согласно действующему закону, ЧП может временно вводиться в Украине или на ее отдельных территориях при возникновении чрезвычайных ситуаций не ниже общегосударственного уровня. Тогда как этих уровней различают четыре: объектовый, местный, региональный и общегосударственный.

ЧС и ЧП: какие ограничения предполагают режимы

Режим чрезвычайного положения предполагает введение более жестких мер для ликвидации последствий ЧС и недопущения ее усугубления.

В частности, при введении режима ЧП соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления предоставляются особые полномочия, а также допускается временное ограничение конституционных прав и свобод человека, прав и законных интересов юридических лиц.

Так, если в случае чрезвычайной ситуации большинство ограничительных мероприятий носят рекомендательный характер и выполнение их зависит, в первую очередь, он человека, то во время ЧП нарушителя могут привлечь к ответственности за несоблюдения установленных правил.

Во время чрезвычайного положения органы власти, в частности, имеют право:

перекрывать дороги,

запрещать действие партий и общественных организаций,

изымать личное имущество,

пользоваться частной недвижимостью и имуществом частных предприятий,

осматривать вещи, автомобили, квартиры,

проводить мобилизацию.

ЧС и ЧП: особые запреты

Во время действия режима чрезвычайного положения запрещается изменять Конституцию Украины и избирательные законы, проводить выборы разных уровней – от президентских до местных.

Кроме того, под запретом на время действия режима ЧП – прекращение или ограничение полномочий президента, народных депутатов Кабмина, органов местной власти, прокуратуры, судов и правоохранительных органов.

Также власти запрещается вводить сокращенные или ускоренные судебные разбирательства.

В случае действия режима чрезвычайной ситуации такие ограничения не действуют.