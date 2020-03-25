Чрезвычайная ситуация в Украине: что такое ЧС и какие ограничения она предполагает

Памятка о том, что же такое чрезвычайная ситуация и как изменится жизнь украинцев в связи с введением режима ЧС.

В связи с пандемией коронавируса Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней – до 24 апреля.

Режим чрезвычайной ситуации не стоит путать с режимом чрезвычайного положения.

Для того, чтобы понимать, какие ограничения нас ждут, УНИАН подготовил подробную памятку: что же такое чрезвычайная ситуация и как изменится жизнь украинцев в связи с введением режима ЧС.

Чрезвычайная ситуация – что это?

Читайте такжеВ Минздраве инициируют ужесточение ограничений для более эффективной борьбы с коронавирусомСогласно официально формулировке, чрезвычайная ситуация – это обстановка на отдельной территории или субъекте хозяйствования или водном объекте, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения, вызванная катастрофой, аварией, пожаром, стихийным бедствием, эпидемией, эпизоотией, эпифитотией, применением средств поражения или другим опасным событием.

Среди общих признаков чрезвычайной ситуации выделяют следующие:

наличие или угроза гибели людей;

значительное ухудшение условий жизнедеятельности;

существенное ухудшение состояния здоровья людей;

причинение экономического ущерба.

Также существуют разные классификации чрезвычайной ситуации, которые определяют по объему причиненных последствий или же необходимых для их ликвидации технических и материальных ресурсов.

Речь идет о таких классификациях ЧС:

чрезвычайные ситуации техногенного характера (следствие транспортных аварий, катастроф, пожаров, неспровоцированных взрывов или их угроза, аварий с выбросом (угрозой выброса) опасных химических, радиоактивных, биологических веществ и т. д.);

(следствие транспортных аварий, катастроф, пожаров, неспровоцированных взрывов или их угроза, аварий с выбросом (угрозой выброса) опасных химических, радиоактивных, биологических веществ и т. д.); чрезвычайные ситуации природного характера (последствия опасных геологических, метеорологических, гидрологических, морских и пресноводных явлений, деградации почв недр, природных пожаров, изменений состояния воздушного бассейна, инфекционных заболеваний людей и т. д.);

(последствия опасных геологических, метеорологических, гидрологических, морских и пресноводных явлений, деградации почв недр, природных пожаров, изменений состояния воздушного бассейна, инфекционных заболеваний людей и т. д.); чрезвычайные ситуации антиконституционного направления (осуществление или реальная угроза террористического акта, похищения (попытка похищения) или уничтожения судов, установления взрывных устройств в общественных местах, похищение оружия, выявление устаревших боеприпасов и т. д.);

(осуществление или реальная угроза террористического акта, похищения (попытка похищения) или уничтожения судов, установления взрывных устройств в общественных местах, похищение оружия, выявление устаревших боеприпасов и т. д.); чрезвычайные ситуации военного характера (ситуации, связанные с последствиями применения оружия массового поражения или обычных средств поражения).

Еще в зависимости от территории, объемов убытков, количества погибших различают четыре уровня чрезвычайной ситуации:

общегосударственный уровень (чрезвычайная ситуация, которая развивается на территории двух и более областей или угрожает трансграничным переносом);

(чрезвычайная ситуация, которая развивается на территории двух и более областей или угрожает трансграничным переносом); региональный уровень (чрезвычайная ситуация, которая развивается на территории двух или более административных районов или угрожает переносом на территорию смежной области);

(чрезвычайная ситуация, которая развивается на территории двух или более административных районов или угрожает переносом на территорию смежной области); местный уровень (чрезвычайная ситуация, которая выходит за пределы потенциально опасного объекта, угрожает распространением самой ситуации или ее вторичных последствий на окружающую среду, соседние населенные пункты, инженерные сооружения и т. д.);

(чрезвычайная ситуация, которая выходит за пределы потенциально опасного объекта, угрожает распространением самой ситуации или ее вторичных последствий на окружающую среду, соседние населенные пункты, инженерные сооружения и т. д.); объектовый уровень (чрезвычайная ситуация, которая не подпадает под указанные выше определения, то есть разворачивающаяся на территории объекта или на самом объекте, и ее последствия не выходят за пределы объекта).

Кто вводит режим чрезвычайной ситуации

Решения о введении чрезвычайной ситуации принимается на уровне местных советов, Государственной службы по ЧС, а также на уровне правительства – в зависимости от ее классификации.

В первую очередь, режим ЧС предполагает мобилизацию ресурсов на объектах или территориях для подавления причин ее возникновения, ликвидации последствий и недопущения усугубления ситуации.

Какие ограничения предусматривает режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации, в частности, предполагает:

введение карантина,

закрытие образовательных учреждений,

остановку общественного транспорта,

ограничение работы торговых центров и других объектов торговли, кроме продуктовых магазинов и аптек,

запрет на акции и собрания.

Также при введении режима ЧС принимаются решения об организации и действии следующих мероприятий:

обустройство контрольно-пропускных пунктов в зонах чрезвычайной ситуации с привлечением для работы на них работников Минздрава, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпродпотребслужбы (на данных КПП проводится обязательный санитарный осмотр граждан и дезинфекция транспортных средств);

дезинфекция помещений, дорог и тротуаров;

помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб.

Как сообщал УНИАН, вместе с введением режима чрезвычайной ситуации Кабмин принял решение о продлении до 24 апреля карантина.