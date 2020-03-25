ВНО-2020 и вступительную кампанию из-за карантина будут проводить позже - Минобразования

В министерстве рассматривают несколько возможных сценариев и надеются до конца недели представить их обществу.

Сроки проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году будут переносить на более поздние даты, продление карантина также изменит и сроки проведения вступительной кампании.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

Отмечается, что в связи с решением Кабинета министров о продлении карантина до 24 апреля, все учебные заведения независимо от формы собственности и сферы управления должны продлить карантинные меры до соответствующего срока.

"Учитывая ситуацию в мире, такое решение было ожидаемым. В настоящее время сроки карантина могут снова измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Нынешнее ВНО нужно будет переносить на более поздние даты. Однако оно обязательно пройдет. Это также изменит сроки проведения вступительной кампании. Сейчас мы имеем несколько возможных сценариев развития событий. Надеюсь, что до конца этой недели уже сможем представить их обществу с четким таймингом", - отметил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

Читайте такжеВ Минобразования готовы к проведению пробного ВНО 4 апреля

Также предполагается изменение формата проведения пробного внешнего независимого оценивания.

Подробную информацию об этом МОН обещает обнародовать завтра.

Как сообщал УНИАН, с 12 марта решением правительства в Украине был введен карантин для всех учреждений образования.

Сегодня, 25 марта, Кабинет министров ввел на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации и продолжил все карантинные ограничения сроком на 30 дней – до 24 апреля.

Также в режим чрезвычайной ситуации переведели Единую государственную систему гражданской защиты.

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