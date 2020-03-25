В Минздраве инициируют ужесточение ограничений для более эффективной борьбы с коронавирусом

Учреждения здравоохранения имеют право осуществлять обязательное медицинское обследование лиц, которые имеют симптомы COVID-19 или находились в контакте с лицами, которым установлен диагноз COVID-19, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке, и осуществлять обязательную госпитализацию таких лиц.

Министр здравоохранения Украины Илья Емец инициировал ужесточение ограничительных мер для более эффективной борьбы с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

Отмечается, что Кабинет министров ужесточил ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения в Украине вируса COVID-19.

Согласно сообщению, постановление, инициированное Емцем, предусматривает, что учреждения здравоохранения имеют право осуществлять обязательное медицинское обследование лиц, которые имеют симптомы COVID-19 или находились в контакте с лицами, которым установлен диагноз COVID-19, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке.

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Также они имеют право осуществлять обязательную госпитализацию таких лиц; назначать карантин лицам, которым установлен диагноз COVID-19 и которые уклоняются от лечения в добровольном порядке.

Кроме того, Минздрав должен разработать и утвердить порядки обязательной госпитализации лиц, которым поставлен диагноз (или подозрение) COVID-19 и которые уклоняются от лечения, обследования и пребывания на карантине (самоизоляции) в добровольном порядке, а также обязательной самоизоляции лиц, которым установлен диагноз (или подозрение) COVID-19 и их контактных лиц.

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Вместе с тем, Национальная полиция и Национальная гвардия будут обеспечивать охрану общественной безопасности и порядка на прилегающей территории объектов, на которых проводятся мероприятия по обязательному обследованию, госпитализации или карантину.

Согласно сообщению, соответствующее решение принято на заседании правительства 25 марта.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабмин принял решение о введении в Украине режима чрезвычайной ситуации и продолжении карантина до 24 апреля.

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