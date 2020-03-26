Как приготовить плов дома: пошаговая инструкция для сидящих на карантине
Карантин и самоизоляция – это отличная возможность для проведения кулинарных экспериментов, на которые ранее никогда не хватало времени. Если контент Netflix и Youtube надоел, можно ради разнообразия отправиться на кухню и попробовать приготовить настоящий узбекский плов.
Почему именно плов? Это любимое всеми блюдо, которое отличается простотой приготовления и не требует экзотических продуктов.
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УНИАН собрал в сети проверенные рецепты и хитрости приготовления плова с мясом.
Плов - рецепт
Для приготовления плова с курицей потребуются рисовая крупа, овощи, специи и мясо. Подходящее мясо для классического плова: курица, утка, индейка, говядина или баранина.
Для приготовления порции плова на четырех человек потребуется:
- 750 г. мяса;
- 500 г. длинозерного риса;
- 150 г. кунжутного масла;
- 4 головки репчатого лука;
- 500 г. моркови;
- 3 головки чеснока;
- 1 стрючок перца чили;
- 1 чайная ложка ажгона;
- 1 чайная ложка куркумы;
- 1 чайная ложка барбариса;
- половина чайной ложки черного молотого перца;
- половина чайной ложки соли.
- Плов готовят из длинозерного риса / УНИАН
Приготовление плова - пошагово:
1. Перебрать и хорошо промыть рис, замочить его в теплой, подсоленной воде на полтора часа. Перед приготовлением вода сливается.
2. Нарезать морковь и лук. Лук нарезается полукольцами. Одну луковицу следует оставить целой.
3. Нарезать мясо небольшими кусочками (по 50-60 г.).
4. Вылить масло в большой казан и хорошо прогреть его.
5. Поместить в масло целую луковицу, дождаться, когда она покроется золотистой корочкой, а затем вытащить из казана.
6. Выложить в казан нарезанное мясо, готовить его в масле 10-15 минут, время от времени помешивая.
7. Когда мясо приобретет коричневый оттенок, выложить в казан нарезанный лук.
8. Добавить молотый перец и соль, помешивать их так, чтобы лук оказался под мясом, в масле.
9. Через 8-10 минут, после того, как лук зарумянился, налить туда кипяченую воду таким образом, чтобы она покрыла мясо и лук.
10. Довести массу до кипения, накрыть крышкой и тушить на медленном огне около 40 минут.
11. Выложить в казан морковь, не перемешивая массу. Оставить тушиться еще на 10-15 минут.
12. Добавить в массу оставшиеся пряности и специи (кроме куркумы).
13. Выложить сверху рис, равномерно распределив его по всей поверхности продуктов, прижимая шумовкой. Посыпать рис куркумой.
14. Медленно влить в казан немного воды. Она должна превысить уровень риса на пару сантиметров.
15. Накрыть казан крышкой и включить быстрый огонь. Через 5 минут положить в мытые головки чеснока и перец чили.
16. Тушить плов под закрытой крышкой еще около получаса (через 10-15 минут в массе плова рекомендуют делать несколько глубоких отверстий для циркуляции пара) Рекомендуется накрыть сверху казан марлей или полотенцем.
17. Выключить газ и дать плову настояться еще 10 минут. Блюдо готово.
Плов со свининой
Классический узбекский плов со свининой не готовят. Тем не менее, она вполне пригодна для приготовления вкусного и питательного блюда. Методика приготовления плова со свининой не имеет особых отличий, но опытные кулинары могут подобрать под нее иные приправы по вкусу. К примеру – семена горчицы или розмарин.
Плов в мультиварке
Мультиварка не является традиционным инструментом для приготовления плова, но зато помогает сэкономить массу времени.
Приготовление плова в мультиварке:
1. Рис хорошо промыть и залить водой.
2. Мясо нарезать мелкими кусками.
3. Лук нарезать кубиками, морковь нарезать соломкой.
4. Мясо поместить в чашу мультиварки, выставить режим «Жарить», крышку не закрывать. Периодически помешивать.
5. Через 10-15 мин добавить в чашу растительное масло, лук, морковь.
6. Посолить, добавить специи и приправы. Жарить еще 15 минут, аккуратно помешивая.
7. Слить с риса воду, засыпать его поверх мяса с овощами, равномерно разравнивая.
8. Воткнуть в рис зубья чеснока.
9. Аккуратно влить 4 стакана горячей воды так, чтобы не размыть слой риса.
10. Закрыть крышку мультиварки, выбрать режим «Варить» и оставить на 40 минут.