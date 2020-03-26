Как приготовить плов дома: пошаговая инструкция для сидящих на карантине

Плов – любимое всеми блюдо, которое можно приготовить з доступных продуктов.

Карантин и самоизоляция – это отличная возможность для проведения кулинарных экспериментов, на которые ранее никогда не хватало времени. Если контент Netflix и Youtube надоел, можно ради разнообразия отправиться на кухню и попробовать приготовить настоящий узбекский плов.

Почему именно плов? Это любимое всеми блюдо, которое отличается простотой приготовления и не требует экзотических продуктов.

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УНИАН собрал в сети проверенные рецепты и хитрости приготовления плова с мясом.

Плов - рецепт

Для приготовления плова с курицей потребуются рисовая крупа, овощи, специи и мясо. Подходящее мясо для классического плова: курица, утка, индейка, говядина или баранина.

Для приготовления порции плова на четырех человек потребуется:

750 г. мяса;

500 г. длинозерного риса;

150 г. кунжутного масла;

4 головки репчатого лука;

500 г. моркови;

3 головки чеснока;

1 стрючок перца чили;

1 чайная ложка ажгона;

1 чайная ложка куркумы;

1 чайная ложка барбариса;

половина чайной ложки черного молотого перца;

половина чайной ложки соли.



Приготовление плова - пошагово:

1. Перебрать и хорошо промыть рис, замочить его в теплой, подсоленной воде на полтора часа. Перед приготовлением вода сливается.

2. Нарезать морковь и лук. Лук нарезается полукольцами. Одну луковицу следует оставить целой.

3. Нарезать мясо небольшими кусочками (по 50-60 г.).

4. Вылить масло в большой казан и хорошо прогреть его.

5. Поместить в масло целую луковицу, дождаться, когда она покроется золотистой корочкой, а затем вытащить из казана.

6. Выложить в казан нарезанное мясо, готовить его в масле 10-15 минут, время от времени помешивая.

7. Когда мясо приобретет коричневый оттенок, выложить в казан нарезанный лук.

8. Добавить молотый перец и соль, помешивать их так, чтобы лук оказался под мясом, в масле.

9. Через 8-10 минут, после того, как лук зарумянился, налить туда кипяченую воду таким образом, чтобы она покрыла мясо и лук.

10. Довести массу до кипения, накрыть крышкой и тушить на медленном огне около 40 минут.

11. Выложить в казан морковь, не перемешивая массу. Оставить тушиться еще на 10-15 минут.

12. Добавить в массу оставшиеся пряности и специи (кроме куркумы).

13. Выложить сверху рис, равномерно распределив его по всей поверхности продуктов, прижимая шумовкой. Посыпать рис куркумой.

14. Медленно влить в казан немного воды. Она должна превысить уровень риса на пару сантиметров.

15. Накрыть казан крышкой и включить быстрый огонь. Через 5 минут положить в мытые головки чеснока и перец чили.

16. Тушить плов под закрытой крышкой еще около получаса (через 10-15 минут в массе плова рекомендуют делать несколько глубоких отверстий для циркуляции пара) Рекомендуется накрыть сверху казан марлей или полотенцем.

17. Выключить газ и дать плову настояться еще 10 минут. Блюдо готово.

Плов со свининой

Классический узбекский плов со свининой не готовят. Тем не менее, она вполне пригодна для приготовления вкусного и питательного блюда. Методика приготовления плова со свининой не имеет особых отличий, но опытные кулинары могут подобрать под нее иные приправы по вкусу. К примеру – семена горчицы или розмарин.

Плов в мультиварке

Мультиварка не является традиционным инструментом для приготовления плова, но зато помогает сэкономить массу времени.

Приготовление плова в мультиварке:

1. Рис хорошо промыть и залить водой.

2. Мясо нарезать мелкими кусками.

3. Лук нарезать кубиками, морковь нарезать соломкой.

4. Мясо поместить в чашу мультиварки, выставить режим «Жарить», крышку не закрывать. Периодически помешивать.

5. Через 10-15 мин добавить в чашу растительное масло, лук, морковь.

6. Посолить, добавить специи и приправы. Жарить еще 15 минут, аккуратно помешивая.

7. Слить с риса воду, засыпать его поверх мяса с овощами, равномерно разравнивая.

8. Воткнуть в рис зубья чеснока.

9. Аккуратно влить 4 стакана горячей воды так, чтобы не размыть слой риса.

10. Закрыть крышку мультиварки, выбрать режим «Варить» и оставить на 40 минут.