Кабмин поддержал идею субсидий людям, которые потеряли работу из-за карантина
13:29, 25 марта 2020Общество
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Отмечается, что для получения помощи лица должны зарегистрироваться в службе занятости.
Иллюстрация / REUTERS
Кабмин поддержал инициативу назначения жилищных субсидий гражданам, которые потеряли работу в период карантина.
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Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
Отмечается, что для получения помощи лица должны зарегистрироваться в службе занятости, что возможно сделать онлайн.
«Кроме того, на время карантина Правительство увеличивает субсидии для оплаты ЖКУ в среднем на 300 грн. Механизм должен заработать после принятия Верховной Радой закона о Стабилизационном Фонде. Текстом постановления также запрещается в период карантина лишать граждан жилищных субсидий. Председателя ОГА с органами местного самоуправления должны обеспечить соблюдение этих условий», – пояснил премьер.
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