Срок ограничения работы метро в Киеве может быть продлен – Кличко

Мэр столицы отметил, что пока не может сказать, когда будет восстановлена работа метрополитена, и подчеркнул, что это будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

Киевский городской голова Виталий Кличко не исключил, что срок ограничения работы метро будет продлен.

Читайте такжеКарантин по-украински: перед столичным мостом метро образовалась огромная пробка (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Мэр столицы отметил, что пока не может сказать, когда будет восстановлена работа метрополитена, и отметил, что дата возобновления работы столичного метрополитена будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Киеве.

Также он подчеркнул, что метро в Киеве было закрыто по решению Кабинета министров, как и в Днепре и Харькове. И добавил, что на такой шаг пошли во многих крупных городах Европы.

«Метро в столице приостановило перевозки пассажиров 17 марта. Предварительно – до 3 апреля. Но мы следим за развитием ситуации. Если вирус будет распространяться с такой динамикой и в дальнейшем, – ограничения будут действовать. Мы должны максимально ограничить социальные контакты, максимально защитить здоровье и жизнь людей. Поэтому дату открытия метро сегодня я вам назвать не могу», – подчеркнул Кличко.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине возросло количество жертв и инфицированных коронавирусом COVID-19.