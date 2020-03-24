Чрезвычайное положение в Украине сейчас не нужно – Аваков

Министр убежден, что для нераспространения вируса достаточно карантина.

Глава МВД Арсен Аваков считает, что введение чрезвычайного положения в стране пока не требуется.

Об этом он заявил в комментарии Украинской правде.

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«Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Он предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его внедрение может быть только крайней мерой», – сказал он.

Аваков убежден, что сейчас достаточно внедренной регионами чрезвычайной ситуации, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а также с 18 марта ввести запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

Кроме того, с 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу.

Разрешено предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты. Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.