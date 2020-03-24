Карантин: в Харьковской области священников-нарушителей будут наказывать

Копы постоянно фиксируют нарушения со стороны церквей, продолжающих проводить богослужения с прихожанами.

В Харьковской области правоохранители будут штрафовать священнослужителей, которые нарушат карантинный режим.

Об этом сообщили представители харьковской полиции на заседании в администрации, передает пресс-служба ОГА.

Читайте такжеКГГА рассматривает устройство под госпиталь для больных COVID-19 выставочный центр на "Левобережной"

При этом правоохранители постоянно фиксируют нарушения со стороны церквей, продолжающих проводить богослужения, несмотря на правительственный запрет по сбору людей в количестве более 10 человек.

«Такого точно не должно быть, и за такое мы будем составлять админпротоколы. Мы вынуждены это делать, и мы будем это делать. Я не говорю об уголовной ответственности, но об административной говорю уже сейчас», – подчеркнул начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Как сообщал УНИАН, священный синод Православной Церкви Украины разрешает проведение богослужений в храмах только священнослужителями, церковнослужителями и певцами.