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Карантин: в Харьковской области священников-нарушителей будут наказывать

19:02, 24 марта 2020
Общество
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщили представители харьковской полиции на заседании в администрации, передает пресс-служба ОГА.

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При этом правоохранители постоянно фиксируют нарушения со стороны церквей, продолжающих проводить богослужения, несмотря на правительственный запрет по сбору людей в количестве более 10 человек.

«Такого точно не должно быть, и за такое мы будем составлять админпротоколы. Мы вынуждены это делать, и мы будем это делать. Я не говорю об уголовной ответственности, но об административной говорю уже сейчас», – подчеркнул начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Как сообщал УНИАН, священный синод Православной Церкви Украины разрешает проведение богослужений в храмах только священнослужителями,  церковнослужителями и певцами.

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