ПЦУ разрешила проводить богослужения в храмах без людей
Священный синод Православной Церкви Украины разрешает проведение богослужений в храмах только священнослужителями, церковнослужителями и хористами.
Об этом сообщает сайт ПЦУ.
""Пункт 3 "Практических установок для епископата, духовенства и верующих в связи с объявленной пандемией особо опасной коронавирусной болезни (COVID-19)" (утвержденных Священным синодом 17 марта 2020) позволяет проведение богослужений в храмах одними священнослужителями, церковнослужителями и хористами, без личного присутствия мирян", - сказано в сообщении.
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Во время проведения таких богослужений миряне должны участвовать в общей молитве, используя возможности удаленной связи.
Такое решение Синод под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания принял во время телеконференции 24 марта.
Также Церковь будет настаивать перед органами госвласти не закрывать храмы во время карантина.
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