Также в столице введен обязательный масочный режим для людей, которые находятся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте.

В Киеве запретили работу киосков по продаже шаурмы и кофе.

Об этом говорится в протоколе заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 23 марта, сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что Киев ужесточает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса, в частности, по запрету работы МАФов по реализации шаурмы, приготовления и продажи кофейных напитков и т.д., а также что касается запрета реализации в торговых точках алкогольных напитков на разлив и приготовления и продажи кофейных напитков.

Кроме того, как отмечается, в столице вводится обязательный масочный режим для людей, которые находятся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте. Обеспечить введение масочного режима должны Национальная полиция и районные государственные администрации.

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«По решению комиссии, городская власть обратилась к Национальной академии медицинских наук Украины с просьбой направить в столичные больницы инфекционистов, специалистов эпидемиологического направления и специалистов по лабораторной диагностике. Их помощь необходима для принятия своевременных мер по оказанию квалифицированной медицинской помощи лицам, заболевшим COVID-19», - говорится в сообщении.

Решения постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА являются обязательными для выполнения органами государственной власти и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории Киева.

Напомним, ранее в столичных магазинах и аптеках ввели ограничения на количество посетителей. Так, в торговых помещениях должен находиться один покупатель на 10 кв. м.

Также, учитывая карантин в Украине 2020, до улучшения эпидемической ситуации в столице запрещается пользоваться детскими и спортивными площадками, расположенными в парках и скверах и на придомовых территориях.

Столичная власть призывает киевлян оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости, а также ответственно соблюдать ряд рекомендаций, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.