Карантин в Днепре: в городе дезинфицируют остановки и подъезды домов (видео)

Горожан уверяют, что раствор безопасен для людей.

В Днепре спасатели проводят обеззараживание остановок, свалок и улиц. А коммунальщики обрабатывают подъезды домов специальным раствором.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 24 мартаОб этом говорится в сюжете ТСН.

По словам коммунальщиков, этот раствор для людей совершенно безопасен.

Как известно, режим чрезвычайной ситуации ввели в десяти областях Украины.

В регионах карантинные меры становятся все жестче. Дезинфицируют остановки, ограничивают въезд и запрещают детям до 14 лет выходить на улицу без родителей.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 97 случаев заражения коронавирусом.