Карантин в Днепре: в городе дезинфицируют остановки и подъезды домов (видео)
18:26, 24 марта 2020Общество
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Горожан уверяют, что раствор безопасен для людей.
Дезинфекция остановок и подъездов: как в Днепре борются с коронавирусом
В Днепре спасатели проводят обеззараживание остановок, свалок и улиц. А коммунальщики обрабатывают подъезды домов специальным раствором.
Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 24 мартаОб этом говорится в сюжете ТСН.
По словам коммунальщиков, этот раствор для людей совершенно безопасен.
Как известно, режим чрезвычайной ситуации ввели в десяти областях Украины.
В регионах карантинные меры становятся все жестче. Дезинфицируют остановки, ограничивают въезд и запрещают детям до 14 лет выходить на улицу без родителей.
Ранее УНИАН сообщал, что в Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 97 случаев заражения коронавирусом.
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