Изолированные в карантине киевляне спели гимн Украины у себя на балконах (видео)

Флешмоб состоялся вечером 23 марта.

Жители одного из жилых комплексов столицы, оказавшиеся в изоляции из-за карантина, присоединились к мировому флешмобу и коллективно спели из окон и балконов своих квартир.

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Видео акции опубликовано на Youtube, на нем можно видеть, как люди поют гимн Украины. Флешмоб состоялся вечером 23 марта.

Ранее сообщалось, что итальянцы на карантине спасаются от одиночества танцами и песнями на балконах.

Напомним, на сегодня в Украине зафиксировано 97 случаев заболевания COVID-19.

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