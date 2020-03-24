Изолированные в карантине киевляне спели гимн Украины у себя на балконах (видео)
17:12, 24 марта 2020Общество
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Флешмоб состоялся вечером 23 марта.
Киевляне устроили флешмеб по случаю карантина / Скриншот - Youtube
Жители одного из жилых комплексов столицы, оказавшиеся в изоляции из-за карантина, присоединились к мировому флешмобу и коллективно спели из окон и балконов своих квартир.
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Видео акции опубликовано на Youtube, на нем можно видеть, как люди поют гимн Украины. Флешмоб состоялся вечером 23 марта.
Ранее сообщалось, что итальянцы на карантине спасаются от одиночества танцами и песнями на балконах.
Напомним, на сегодня в Украине зафиксировано 97 случаев заболевания COVID-19.
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