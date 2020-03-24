Минобороны заверяет в отсутствии случаев коронавируса в рядах ВСУ: получено 10 тысяч экспресс-тестов

130 военнослужащих находятся на самоизоляции.

Случаев инфицирования коронавирусом в Вооруженных силах не зафиксировано, 130 военнослужащих находятся на самоизоляции.

Об этом заявил начальник штаба - заместитель командующего Медицинскими силами полковник медицинской службы Андрей Галушка, сообщили в Управлении прессы Министерства обороны.

«Сейчас на самоизоляции дома находятся 130 военнослужащих. Это лица, которые вернулись в Украину из-за границы или контактировали с людьми, которые теперь проходят обсервацию», - сказал он. По его словам, по состоянию на 12:00 24 марта не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом среди военнослужащих или работников Вооруженных Сил Украины.

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По словам Андрея Галушки, Медицинские силы получили 10 тысяч экспресс-тестов, которые будут распределены по всем военно-медицинским клиническим центрам (ВМКЦ), гарнизонным и мобильным госпиталям в районе проведения ООС, а накануне региональные ВМКЦ получили 20 тысяч защитных масок. «К нам начали поступать также специальные защитные костюмы, которые непосредственно для нужд Вооруженных Сил начало производить одно из отечественных предприятий. На сегодня для нас изготовлено уже 80 костюмов, половина из которых отправлена в медицинскую службу ООС. В дальнейшем мы получим еще несколько партий этого добротного защитного обмундирования», - сказал он.

Как сообщили в командовании медицинских сил, сейчас все медицинские учреждения Вооруженных Сил работают в режиме оказания только неотложной помощи, все плановые оперативные вмешательства временно приостановлены. Загрузка госпитального звена составляет менее 50 процентов. Значительная часть терапевтических отделений перепрофилирована в инфекционные. В каждой воинской части создаются медицинские изоляторы. Медицинским учреждением для обсервации предусмотрен Центральный военный санаторий «Приморский».

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