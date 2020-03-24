Сокрытие инфицированного коронавирусом в Киеве: следователи вызвали на допрос работников клиники Eurolab

В свою очередь в медицинском центре Eurolab опровергают сообщения, что скрывали от Минздрава информацию об обнаружении короновируса у своих пациентов, однако комментариев по этому поводу не дают.

Следователи пригласили сотрудников столичного частного медцентра для дачи пояснений по поводу возможного сокрытия положительных результатов тестов на коронавирус.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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"По поводу положительного теста одного из пациентов, то сейчас проводятся следственные действия. Что касается информации о новых случаях сокрытия положительных тестов, о чем была информация в СМИ, то сейчас решается вопрос о приобщении этой информации к делу. Должностные лица этой клиники были приглашены повесткой к следователю для дачи пояснений. Кроме того, следователи направили запросы и в саму клинику, и в Министерство здравоохранения относительно обстоятельств получения информации по положительным тестам", - сказала Максимец.

В то же время в медцентре Eurolab корреспонденту УНИАН заявили, что не комментируют информацию СМИ о якобы сокрытии данных о положительных тестах.

"Мы ничего не скрываем. Это политика и неправда", - сказала сотрудница колл-центра, однако пообещала, что руководство медучреждения выйдет на связь с журналистом агентства, однако за 2 часа ожидания никто не перезвонил.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения не прокомментировали эту информацию СМИ.

Агентство УНИАН направило в Минздрав вопрос относительно информации в СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, что якобы частная клиника Eurolab скрыла от санитарных служб информацию как минимум о 4 положительных результатах тестов на коронавирус, чтобы получить на него ответ во время ежедневного онлайн брифинга, но участники мероприятия не комментировали эту ситуацию.

Как сообщалось, 20 марта прокуратура Киева инициировала проведение досудебного расследования в отношении должностных лиц частной медицинской клиники, которые не уведомили государственные органы о пациенте, больном коронавирусом.

Согласно информации, обнародованной в СМИ, киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Однако центр не сообщил о положительном тесте пациента в Минздрав и Центр общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний).

Кроме того, 23 марта в СМИ вновь появилась информация о той же клинике Eurolab, которая принадлежит известному бизнесмену Андрею Пальчевскому, что якобы её сотрудники скрыли от Минздрава данные о еще 4 положительных тестах на коронавирус граждан, которые недавно вернулись с курорта Куршавель. Результаты обследования были подтверждены в Германии, а немецкие медики уведомили об этих случаях Минздрав Украины, утверждают журналисты.