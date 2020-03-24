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Во Франции еще более 800 украинцев просят об эвакуации - посол

15:03, 24 марта 2020
Общество
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REUTERS

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Об этом в Twitter сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"Уже четвертый спецрейс направляется из Парижа в Киев. Сегодня на борту SkyUp 210 граждан Украины и 1 гражданин Молдовы, который проживает в Украине. Организовали утренний трансфер до Бове от посольства. В условиях эпидемии COVID-19 нам удалось доставить в Украину уже 644 человека, в списках посольства на возвращение еще 823", - написал посол.

Как сообщал УНИАН, по данным МИД, по состоянию на 23 марта на родину из-за границы с начала эвакуационных мероприятий вернулись более 70 тыс. украинцев.

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