Во Франции еще более 800 украинцев просят об эвакуации - посол
15:03, 24 марта 2020Общество
110 0
Из Франции в Украину уже эвакуировали 644 человека.
REUTERS
Во Франции еще 823 украинца просят эвакуировать их на родину.
Читайте такжеЭвакуационными поездами в Украину вернули уже почти 5,5 тысячи украинцев
Об этом в Twitter сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур.
"Уже четвертый спецрейс направляется из Парижа в Киев. Сегодня на борту SkyUp 210 граждан Украины и 1 гражданин Молдовы, который проживает в Украине. Организовали утренний трансфер до Бове от посольства. В условиях эпидемии COVID-19 нам удалось доставить в Украину уже 644 человека, в списках посольства на возвращение еще 823", - написал посол.
Как сообщал УНИАН, по данным МИД, по состоянию на 23 марта на родину из-за границы с начала эвакуационных мероприятий вернулись более 70 тыс. украинцев.
Читайте также:
- Симптомы коронавирус - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter