Во Франции еще более 800 украинцев просят об эвакуации - посол

Из Франции в Украину уже эвакуировали 644 человека.

Во Франции еще 823 украинца просят эвакуировать их на родину.

Читайте такжеЭвакуационными поездами в Украину вернули уже почти 5,5 тысячи украинцев

Об этом в Twitter сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"Уже четвертый спецрейс направляется из Парижа в Киев. Сегодня на борту SkyUp 210 граждан Украины и 1 гражданин Молдовы, который проживает в Украине. Организовали утренний трансфер до Бове от посольства. В условиях эпидемии COVID-19 нам удалось доставить в Украину уже 644 человека, в списках посольства на возвращение еще 823", - написал посол.

Как сообщал УНИАН, по данным МИД, по состоянию на 23 марта на родину из-за границы с начала эвакуационных мероприятий вернулись более 70 тыс. украинцев.

Читайте также: