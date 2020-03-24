Коронавирус в Украине: как живет столица в условиях карантина (фоторепортаж)

Улицы Киева заметно опустели и стало больше людей в медицинских масках.

Уже вторую неделю Киев живет в условиях карантина. Целью введения противоэпидемических мер и ограничений является предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Так, 20 марта правительство установило в столице режим чрезвычайной ситуации.

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С 23 марта в Киеве остановился почти весь общественный транспорт – рейсы выполняются только для перевозки пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города и страны. В то же время запрет не касается владельцев частных автомобилей.

Как сообщал УНИАН, по последним данным Министерства здравоохранения, количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине выросло до 97.