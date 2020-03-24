Украинский предприниматель, основатель UNIT.City назвал перспективные отрасли в ближайшие годы

Также инвестор дал оценку ситуации в Украине.

В ближайшие несколько лет перспективными отраслями будут производство продуктов питания и лекарств, а также медицина в целом.

Об этом в прямом эфире онлайн-марафона “Как бизнесу развиваться в условиях карантина” заявил украинский предприниматель и инвестор, основатель компании UFuture Василий Хмельницкий.

Читайте такжеМинздрав усилит сотрудничество Кабмина с фармацевтическими компаниями для борьбы с коронавирусом – министерство

“Всегда остаются актуальными продукты питания, лекарства, медицина. Нынешний кризис, я думаю, приведет к бурному развитию отраслей здравоохранения. Также - доставка продуктов, интернет-обучение, сервисы, позволяющие людям комфортно общаться по интернету. Строительство также останется актуальной сферой. Да, есть тренд, что люди в мире прекращают покупать жилье, они живут в арендованных помещениях, но именно туда и пойдет строительный бизнес: создавать комплексы и сдавать квартиры в аренду”, - отметил бизнесмен.

Также инвестор дал оценку ситуации в Украине. “Возможности после кризиса для Украины и вообще всего постсоветского пространства очень большие. Весь мир стал осторожно относиться к продукции из Китая. Речь не идет о полном замещении, - диверсификация рисков. Но Украина, имея много талантливых специалистов, может поставлять продукцию на весь мир. А главное - производить для внутреннего потребления. У нас порядка половины продукции - из-за рубежа. Это огромная ниша, которая открыта для предпринимателей”, - подчеркнул Хмельницкий.

Василий Хмельницкий — основатель компании UFuture, стратегический инвестор компании Biopharma, UDP Renewables, инновационных парков UNIT.City в Киеве и Харькове, индустриального парка "Белая Церковь" и др. Стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн. В 2019 году UFuture инвестировала в различные проекты более $60 млн.