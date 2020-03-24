В больнице с инфицированными коронавирусом священники пренебрегают санитарными нормами (видео)

По состоянию на 24 марта в Украине уже 97 случаев коронавируса.

На территории Александровской больницы в Киеве, где лечат больных коронавирусом нового типа, священники пренебрегают санитарными нормами.

Читайте такжеКарантин в Киеве: за что штрафуют нарушителей в столице (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что, в частности, священнослужители не соблюдают дистанцию и не пользуются одноразовыми приборами – помазание трем десяткам человек выполнили одной кистью.

Ранее УНИАН сообщал, как почетный патриарх Филарет назвал причиной появления коронавируса однополые браки.