В больнице с инфицированными коронавирусом священники пренебрегают санитарными нормами (видео)
13:55, 24 марта 2020Общество
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По состоянию на 24 марта в Украине уже 97 случаев коронавируса.
Священники на территории Александровской больницы пренебрегают санитарными нормами
На территории Александровской больницы в Киеве, где лечат больных коронавирусом нового типа, священники пренебрегают санитарными нормами.
Читайте такжеКарантин в Киеве: за что штрафуют нарушителей в столице (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что, в частности, священнослужители не соблюдают дистанцию и не пользуются одноразовыми приборами – помазание трем десяткам человек выполнили одной кистью.
Ранее УНИАН сообщал, как почетный патриарх Филарет назвал причиной появления коронавируса однополые браки.
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