В Чернигове 27 марта приостановят работу общественного транспорта

Троллейбусы до окончания карантина будут выполнять специальные перевозки по пропускам.

В Чернигове с 27 марта в связи с ограничительными мерами, направленными на нераспространение коронавирусной инфекции, приостанавливается работа общественного транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговского городского совета, соответствующее решение принято сегодня на заседании исполкома.

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Согласно информации, принято решение еще на два дня продолжить движение транспорта в Чернигове в обычном режиме (ранее планировалось приостановить его работу с 24 марта).

С 27 марта троллейбусы будут выполнять регулярные специальные перевозки, а автобусы - нерегулярные (по отдельным договорам с предприятиями и согласованию маршрута с полицией). Троллейбусы будут доставлять только работников на предприятия.

«Они будут на линиях с 06:00 по 9:00, а затем с 16:00 до 20:00, вход будет только по специальным временным удостоверениям. Это будут специальные перевозки, поэтому платить за проезд будут все пассажиры, в том числе льготники. Цена билета - обычная», - пояснили в пресс-службе. Военнослужащие смогут ездить без спецпропусков, платя за проезд.

Временные удостоверения для проезда будут выданы работникам критически важных объектов, а также магазинов, аптек, военных и других силовых структур, налоговой, органов управления.

Городской голова Владислав Атрошенко сообщил, что в этот перечень вошли городские службы, от которых зависит жизнедеятельность города.

«В ближайшие два дня все руководители соответствующих предприятий, учреждений и организаций подготовят информацию о своих работниках. На сегодняшний день в издательстве «Деснянська правда» уже заказано около 10 тысяч таких пропусков. Затем они будут распечатаны и розданы работникам. Кроме того, удостоверение будет иметь оригинал подписи черниговского городского головы и оригинал печати Черниговского городского совета, чтобы невозможно было их подделать», - отметили в пресс-службе городского совета.

Автобусы частных перевозчиков будут обслуживать спецперевозки по частным заказам руководителей других предприятий по согласованному с патрульной полицией маршруту.

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