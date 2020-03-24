Пограничники рассказали о неадекватной реакции украинки в аэропорту после обнаружения коронавируса

Гражданка пыталась избежать дальнейшего обследования и направления ее в одну из больниц Киева.

За минувшие сутки в Украину вернулись почти 10,8 тыс. граждан, у одного человека обнаружен коронавирус.

Об этом УНИАН сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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По словам Демченко, продолжается температурный скрининг всех лиц, которые въезжают в Украину. «За минувшие сутки таковых было почти 10 тыс. 800 человек, и у одной гражданки Украины, которая прилетела рейсом с одной из стран ЕС в столичный аэропорт, врачи санитарно-карантинного подразделения во время мероприятий, которые проводятся в аэропорту, подтвердили положительный результат на коронавирус», - отметил он.

«Ей сделали экспресс-тест, однако лицо неадекватно отреагировало на это, пыталось избежать дальнейшего обследования и направления ее в одну из больниц Киева», - подчеркнул Демченко.

По его словам, путем доведения до лица, у которого был выявлен коронавирус, всей необходимой информации относительно заболевания и того, что стоит сознательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, ее направили в больницу Киева.