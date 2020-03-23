Зеленский отсрочил весенний призыв на май-июль 2020 года

Соответствующий указ №103/2020 от 23 марта размещен на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский отсрочил весенний призыв с апреля-июня на май-июль 2020 года.

Соответствующий указ №103/2020 от 23 марта размещен на сайте главы государства.

Этим документом вносятся изменения в указ президента № 13 от 16 января «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году».

Согласно указанным изменениям относительно сроков проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу, весенний призыв переносится с апреля-июня на май-июль 2020 года.

Также Зеленский поручил Кабинету министров привести свои акты в соответствие с этим указом.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

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Как сообщал УНИАН, 18 марта стало известно, что военкоматы на время карантина приостановили мероприятия призыва граждан на срочную военную службу.

«По распоряжению командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников на призывные участки и областные сборные пункты, - до отдельного распоряжения», - говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.