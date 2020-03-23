Зеленский пригрозил тем, кто "зарабатывает на человеческой беде" в ситуации с пандемией коронавируса

Зеленский отметил, что в ситуации с коронавирусом кто-то готов помогать, отдавая последнее, а кто-то - зарабатывать на человеческой беде.

Президент Владимир Зеленский пригрозил спекулянтам, зарабатывающим на человеческой беде в ситуации с пандемией коронавируса, не только моральной оценкой общества, но и юридической - от правоохранительных органов.

Об этом говорится в видеообращении главы государства, размещенном на странице Офиса президента в соцсети Facebook.

«Знаете, вообще во всей этой ситуации есть определенный парадокс. Всем рекомендовано носить маски, но коронавирус на самом деле сбрасывает маски с людей», - заявил он.

Зеленский отметил, что кто-то готов помогать, отдавая последнее, а кто-то - зарабатывать на человеческой беде: повышает цены, придерживает маски на складах, пытается продать респираторы за границу. «Все эти действия получат не только моральную оценку общества, но и юридическую оценку соответствующих правоохранительных органов», - подчеркнул президент.

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Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавирус принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

По состоянию на утро 23 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Случаи инфицирования коронавирусом выявлены в следующих областях: Днепропетровской - 2, Донецкой - 1, Житомирской - 2 (1 летальный), Ивано-Франковской - 5 (1 летальный), Киевской - 5, Львовской области - 2, Тернопольской - 1, Черновицкой - 25 (1 летальный), Черкасской - 1, а также в Киеве - 29.