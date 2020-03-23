Карантин в Украине: на въездах в Киев заработали блокпосты (фоторепортаж)
С целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19 на въездах в Киев и некоторые другие города установлены блокпосты.
Как отметили в Нацгвардии Украины, дежурят на блокпостах гвардейцы совместно с работниками полиции.
Читайте такжеКабмин ввел режим чрезвычайной ситуации еще в трех областях
Основная цель – поддержание общественной безопасности и обеспечение проведения ограничительно-карантинных мер. Правоохранители контролируют перевозчиков относительно соблюдения ими ограничений осуществления перевозок на время карантина.
Как сообщал УНИАН, в Украине количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 по состоянию на вечер 22 марта составляло 73. За сутки было выявлено 26 новых случаев. Больше всего инфицированных коронавирусом зарегистрировано в городе Киеве, здесь уже более 20 человек подхватили болезнь.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн