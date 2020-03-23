Кабмин обязал все работающие заведения и учреждения установить отметки социальной дистанции

Владельцы и руководство учреждений вместе с Нацполицией должны обеспечить соблюдение посетителями дистанции в 1,5 м.

Все заведения и учреждения, которые продолжают деятельность в период ограничительных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19, должны установить отметки социальной дистанции в 1,5 м.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, такое решение принял Кабинет министров Украины на внеочередном заседании.

"Все заведения и учреждения, которые продолжают деятельность в период ограничительных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19, должны установить отметки социальной дистанции. Такое решение приняло правительство на внеочередном заседании", - сообщил он.

Как отметил Шмыгаль, владельцы и руководство учреждений вместе с Нацполицией должны обеспечить соблюдение посетителями дистанции в 1,5 м.

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Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

По состоянию на утро 23 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Случаи инфицирования коронавирусом обнаружены в следующих областях: Днепропетровской - 2, Донецкой - 1, Житомирской - 2 (1 летальный), Ивано-Франковской - 5 (1 летальный), Киевской - 5, Львовской - 2, Тернопольской - 1, Черновицкой - 25 (1 летальный), Черкасской - 1, а также в Киеве - 29.