Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации еще в трех областях

Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 9 областях.

Кабмин одобрил введение чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Об этом проинформировал премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram-канале.

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«Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями», – говорится в сообщении.

Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 9 областях.

По состоянию на утро 23 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Случаи инфицирования коронавирусом выявлены в следующих областях: Днепропетровской - 2, Донецкой - 1, Житомирской - 2 (1 летальный), Ивано-Франковской - 5 (1 летальный), Киевской - 5, Львовской области - 2, Тернопольской - 1, Черновицкой - 25 (1 летальный), Черкасской - 1, а также в Киеве - 29.