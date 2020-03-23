Украина обеспечена тестами для выявления коронавируса на десять дней - Офис президента

В Китае были закуплены и доставлены в Украину аппараты искусственной вентиляции легких. Они будут переданы в медучреждения, где в этом есть насущная необходимость.

Украина обеспечена тестами для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) по выявлению коронавирусной инфекции больше чем на 10 дней.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, на этой неделе состоится еще несколько поставок тестов и медицинских средств.

«Военный самолет Ил-76, который в ночь на понедельник вернулся из Китая, доставил в Украину первую партию медицинского груза. В частности, два вида тестов: для ПЦР и для экспресс-диагностики», - говорится в сообщении.

Указывается, что первые 250 тысяч экспресс-тестов будут распределены следующим образом: около 100 тыс. отправят в критически важные подразделения и организации - прежде всего в действующие подразделения Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и полиции. Остальные будут переданы в больницы, которые определены как базовые для противоэпидемических мероприятий. Если экспресс-тест выявил у человека COVID-19, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР.

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«ПЦР-тест является одним из самых точных методов диагностики, поскольку позволяет определить наличие инфекции даже при минимальном содержании ее штаммов в биологическом материале. Первая часть партии ПЦР-тестов уже до конца понедельника будет доставлена в лаборатории всех областей Украины, согласно анализу их насущных проблем. Этими тестами украинские лаборатории обеспечены более чем на 10 дней», - отмечают в ведомстве.

Также Ил-76 привез в Украину первые 80 тыс. респираторов и 10 тыс. комбинезонов защиты, которые уже направлены для врачей и медиков скорой помощи в различные регионы Украины.

Кроме того, в Китае были закуплены и доставлены в Украину аппараты искусственной вентиляции легких. Они будут переданы в медучреждения, где есть необходимость в этом оборудовании.

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Также в первой партии медгруза прибыло 500 тыс. трехслойных масок для нужд военнослужащих, полицейских, работников Госпогранслужбы и других служб, имеющих непосредственный контакт с населением.

На этой неделе ожидаются очередные поставки тест-систем и других медицинских средств из-за рубежа, а также запланирована закупка отечественных тестов.

Кроме того, по поручению Офиса президента значительные партии медицинского груза постоянно доставляют в Украину спецбортами, которые эвакуируют на родину украинских граждан из точек-хабов, определенных Министерством инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в Украину из Китая прибыл самолет с партией тестов для выявления коронавируса.

11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

По состоянию на утро 23 марта в Украине зафиксированы 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Случаи инфицирования коронавируса обнаружены в следующих областях: Днепропетровской - 2, Донецкой - 1, Житомирской - 2 (1 летальный), Ивано-Франковской - 5 (1 летальный), Киевской - 5, Львовской - 2, Тернопольской - 1, Черновицкой - 25 (1 летальный), Черкасской - 1, а также в Киеве - 29.