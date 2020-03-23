Киевлянам напомнили о штрафах за нарушение введенных в городе ограничительных мер в связи с COVID-19

В столице создали профессиональные группы: одна будет отслеживать рекомендации ВОЗ, другая - для обследования контактных лиц, у которых подтверждено инфицирование коронавирусом.

Киевский городской председатель Виталий Кличко напомнил о штрафах за нарушение введенных в городе ограничительных мер в связи с COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, во время онлайн-пресс-конференции по ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений в связи с COVID-19 мэр разъяснил новые правила пользования магазинами и аптеками.

Он также призвал жителей города соблюдать ограничительные меры, и в частности, отметил, что все детские и спортивные площадки закрыты для посещения.

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«Пожалуйста, не нарушайте правил. Те, у кого не хватает сознательности и ответственности, будут платить штрафы за нарушение ограничений. Здесь нет другого выхода уберечь вас, если вы этого не хотите», - подчеркнул Кличко.

Мэр сообщил, что власти города создали специальные группы для усиления борьбы с распространением коронавируса.

«Мы создали отдельную оперативную группу из медиков и менеджеров, которые ежедневно отслеживают информацию ВОЗ, чтобы оперативно и в соответствии с ситуацией получать все рекомендации организации. Другая рабочая группа из медиков-инфекционистов и правоохранителей определит круг и обследует контактных лиц, у которых подтвержден коронавирус», - отметил мэр.

Мэр сообщил, что продолжается работа по обеспечению средствами защиты. Так, на сегодняшний день столица уже получила 70 тысяч медицинских масок, заказанных ранее. На днях ожидается первая партия из 100 тысяч масок, которые отшивают по заказу города украинские предприятия.

«Еще 100 тысяч масок, как я говорил ранее, городу передал социально-ответственный бизнес. И мы будем благодарны за любую помощь», - напомнил Кличко.

Мэр Киева сообщил, что в первую очередь город передает медицинские маски и другие средства защиты медикам в больницы. «Они сегодня на переднем фронте борьбы с коронавирусом. Их город должен защитить и обеспечить максимально!», - подчеркнул Кличко.

По его словам, все тесты, которые получает Киев, передают в больницы и семейным врачам, которые смогут выезжать к больным с симптомами инфицирования коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 21 марта, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица в связи с распространением коронавирусной инфекции усиливает ограничительные меры. Речь шла о закрытии общественного транспорта, ограничении числа посетителей магазинов и аптек - в помещениях должен находиться один покупатель на 10 квадратных метров площади магазина, введен запрет на пользование детскими площадками и спортплощадками.

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