В МИД рассказали об украинцах, которые лечатся от коронавируса или находятся на карантине за границей

На данный момент в Украину вернулось 70 тыс. 137 украинцев.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что за границей от инфицирования коронавирусом лечатся 18 украинцев, находятся на карантине 155.

Об этом говорится в оперативной информации МИД по коронавирусу по состоянию на 10:00 23 марта.

В частности, 70 тыс. 137 Украинские уже вернулись в Украину из-за границы.

Сейчас 18 украинцев проходят лечение: пять - в Германии, четыре - в Доминиканской Республике, по двое - в Италии, Польши, ОАЭ, и по одному - в Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах.

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Кроме того, 155 украинцев находятся на карантине: 105 - в Польше, 16 - в Бразилии, 8 - во Вьетнаме, 7 - в Германии, 4 - в Иордании, 3 - в Объединенных Арабских Эмиратах, 2 - в Соединенных Штатах Америки, 2 - в Австралии, 2 - в Молдове, по одному - в Китае, Катаре, Нидерландах, Румынии, Черногории и на Кубе.

Также 6 украинцев выздоровели: четверо - в Японии, один - в Италии и один - в Польше.

За рубежом 3 украинца умерли в Италии.

Как сообщал УНИАН, более 76 тыс. украинцев за границей просят МИД об эвакуации.