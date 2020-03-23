В МИД рассказали об украинцах, которые лечатся от коронавируса или находятся на карантине за границей
Министерство иностранных дел Украины заявляет, что за границей от инфицирования коронавирусом лечатся 18 украинцев, находятся на карантине 155.
Об этом говорится в оперативной информации МИД по коронавирусу по состоянию на 10:00 23 марта.
В частности, 70 тыс. 137 Украинские уже вернулись в Украину из-за границы.
Сейчас 18 украинцев проходят лечение: пять - в Германии, четыре - в Доминиканской Республике, по двое - в Италии, Польши, ОАЭ, и по одному - в Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах.
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Кроме того, 155 украинцев находятся на карантине: 105 - в Польше, 16 - в Бразилии, 8 - во Вьетнаме, 7 - в Германии, 4 - в Иордании, 3 - в Объединенных Арабских Эмиратах, 2 - в Соединенных Штатах Америки, 2 - в Австралии, 2 - в Молдове, по одному - в Китае, Катаре, Нидерландах, Румынии, Черногории и на Кубе.
Также 6 украинцев выздоровели: четверо - в Японии, один - в Италии и один - в Польше.
За рубежом 3 украинца умерли в Италии.
Как сообщал УНИАН, более 76 тыс. украинцев за границей просят МИД об эвакуации.
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