Во Львове люди и предприниматели сами начали шить медицинские маски (видео)

Перед вирусной угрозой не устояли и предприниматели - вместе с дорогой брендовой одеждой теперь также шьют маски.

Где взять медицинские маски, если в аптеках их нет - во Львове люди начали сами шить средства защиты для себя и родных. Маски одноразовые, носить их можно 3-4 часа.

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Перед вирусной угрозой не устояли и предприниматели - вместе с дорогой брендовой одеждой теперь также шьют маски.

Редкие прохожие во Львове почти все в максах. Верят, что это их должно защитить.

В аптеках города масок нет, говорится в сюжете ТСН. Там говорят, что ждут поставки.