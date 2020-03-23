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Во Львове люди и предприниматели сами начали шить медицинские маски (видео)

11:39, 23 марта 2020
Общество
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Иллюстрация \ REUTERS

Где взять медицинские маски, если в аптеках их нет - во Львове люди начали сами шить средства защиты для себя и родных. Маски одноразовые, носить их можно 3-4 часа.

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Перед вирусной угрозой не устояли и предприниматели - вместе с дорогой брендовой одеждой теперь также шьют маски.

Редкие прохожие во Львове почти все в максах. Верят, что это их должно защитить.

В аптеках города масок нет, говорится в сюжете ТСН. Там говорят, что ждут поставки.

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