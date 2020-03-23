В Украину вчера въехало 15 тысяч человек: у одного украинца в "Борисполе" обнаружили коронавирус

В международном аэропорту «Борисполь» пассажир пожаловался на плохое самочувствие, его доставили в инфекционное отделение больницы.

За прошедшие сутки пограничники оформили возвращение свыше 15 тыс. граждан, у одного из них обнаружили положительный результат на коронавирус.

Как говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки пограничники оформили свыше 22 тыс. человек, из них на въезд - более 15 тыс.

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Отмечается, что более 13 тыс. из них - это украинцы, вернувшиеся из-за границы.

Также на протяжении прошлых суток с привлечением транспортных средств органов местной власти и ГСЧС обеспечено доставку в Украину почти 4 тыс. наших соотечественников.

«В течение суток пограничники и работники санитарно-карантинных подразделений провели опрос относительно состояния здоровья и замеры температуры в более чем 15 тыс. лиц. В пункте пропуска «Борисполь» во время оформления на прилет пассажиров одного из авиарейсов, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие. Все службы действовали в соответствии с алгоритмом. Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевание коронавирусом. Больного сразу доставили в инфекционное отделение больницы», - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня, 23 марта, пограничники ожидают два эвакуационных поезда - из Польши и Латвии. Оформления поезда «Перемышль-Киев» будут осуществлять во Львовской области пограничники Мостиского отряда, а поезд «Рига-Киев» будут оформлять в городе Киеве военнослужащие отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев».

В то же время, в зоне операции Объединенных сил приняты отдельные решения относительно пересечения линии разграничения в обоих направлениях почти 100 гражданами, а админграницу с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым вчера пересекли 215 человек.

Пограничники напомнили, что с целью эффективного противодействия и недопущения занесения на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00:00 22 марта 2020 года прекращен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств.

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