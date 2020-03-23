Только на авто и такси: с сегодняшнего дня в общественный транспорт Киева будут пускать только работников критически важных сфер (видео)

Запрет на передвижение не касается владельцев частных автомобилей.

С сегодняшнего дня в Киеве весь общественный транспорт останавливается из-за ужесточения ограничительных мер по нераспространению коронавируса в столице. Однако запрет не касается владельцев частных автомобилей.

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Общественным транспортом по специальным пропускам теперь могут пользоваться только работники аптек, больниц, продуктовых магазинов, ГСЧС, правоохранительных органов и стратегических предприятий. Схемы маршрутов опубликуют позже. В троллейбусах, автобусах и трамваях будут дежурить сотрудники полиции, проверяя маски и пропуска.

Комментируя данное ограничение мэр Киева Виталий Кличко отметил, что введенные ранее меры безопасности на киевлян не подействовали, поэтому КГГА будет соблюдать советы из Уханя (провинции в Китае, где случилась первая вспышка коронавируса – УНИАН).

Пробки в Киеве

По состоянию на утро сегодняшнего дня в Киеве наблюдаются пробки. В частности, трафик наблюдается на центральных улицах города. Очень замедлено движение на проспекте Любомира Гузара в районе авиационного университета. Уплотнено движение на Подоле. Также есть тянучки в Днепровском районе столицы, возле станций метро Дарница и Черниговская. Проезд по мостам свободен.