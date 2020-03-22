Очередной фейк: в СБУ прокомментировали видео с дракой в автобусе из-за кашляющего пассажира

В спецслужбе подчеркнули, что активно распространяли запись пророссийские боты.

Служба безопасности Украины отреагировала на видеозапись, которая недавно стала распространяться в соцсетях. На ней пассажиры автобуса попытались силой вытолкать мужчину после того, как он покашлял.

Как сообщает пресс-центр СБУ, данное видео является очередным фейком. Как установили киберспециалисты, подобный инцидент действительно имел место, однако значительно раньше и не связан с коронавирусом.

"Отметим, что первоисточниками размещения этого видео стали "боты", в частности, пророссийского направления. Впоследствии эти материалы стали активно распространять на сепаратистских и пророссийских ресурсах. Аномальное "вирусное" распространение материала указывает на вовлечение "ботоферм" для дестабилизации ситуации", - заявили в спецслужбе.

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Лиц, которые распространяют фейковую информацию, сейчас устанавливают. В СБУ добавили, что на прошлой неделе обнаружили 8 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе.

"Совместно с Нацполицией в отношении указанных лиц приняты меры административного воздействия. Кроме этого, установлено, что один из таких "киберактивистов" получал задание из страны-агрессора на дестабилизацию ситуации путем распространения фейков о COVID-19. Работа по выявлению и противодействию фейкам продолжается", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на днях в Киеве из-за лимита на одновременную перевозку людей в общественном транспорте разъяренный пассажир выбросил из троллейбуса контролера.