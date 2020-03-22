В общественный транспорт – только по пропускам: в КГГА объяснили, кто и как может их оформить

Киевлян призывают не штурмовать завтра остановки общественного транспорта.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник объяснил, кто и как может оформить пропуска для возможности пользоваться общественным транспортом в условиях введенных ограничений, которые будут действовать в Киеве с 23 марта.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«Еще раз всем для понимания! Столичный общественный транспорт с понедельника будет работать в режиме введенных ограничений! А значит: не для всех пассажиров. В нынешней ситуации общественный транспорт должен обеспечить перевозку на работу исключительно работников сфер инфраструктуры города. А именно тех, кто работают в больницах, в правоохранительных органах, в продовольственных магазинах и аптеках, спасателей, специалистов, которые обеспечивают функционирование жилищно-коммунального хозяйства города», - отметил чиновник.

При этом Поворозник отметил, что все остальные, кому действительно надо на работу или в остро необходимых делах, передвигаются по городу на частном транспорте, такси или транспорте, организованным учреждением или предприятием, где человек работает.

«Поэтому не надо завтра штурмовать остановки общественного транспорта! Он будет работать исключительно для определенных категорий пассажиров!» – заявил заместитель председателя КГГА.

Он пояснил, как получить специальные билеты для работников критически важной инфраструктуры города.

«Чтобы обеспечить своих работников спецбилетами, руководители таких предприятий должны обратиться в профильные департаменты КГГА (Департамент здравоохранения, Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры, Департамент промышленности и развития предпринимательства) или в Управление по вопросам гражданской защиты, по месту расположения – в районные в г. Киеве государственные администрации. Департаменты, управления и РГА, а также органы государственной власти, местного самоуправления, в том числе по обращениям руководителей предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города Киева, сформируют предложения относительно необходимого количества специальных билетов и передадут их в Департамент транспортной инфраструктуры, который обеспечит выдачу специальных билетов предприятиям», – сообщил Поворозник.

При этом он призвал каждого руководителя принять взвешенное решение о количестве людей, которые действительно должны быть физически присутствовать на рабочем месте.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 23 марта общественным транспортом смогут пользоваться лишь отдельные категории граждан, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни столицы: медработники, спасатели, коммунальщики, правоохранители, работники аптек, продуктовых магазинов и стратегических предприятий. Эти категории работников смогут пользоваться общественным транспортом в Киеве исключительно по специальным пропускам.