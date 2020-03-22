В Минздраве напомнили, что маски не защищают от коронавируса: советуют ограничить мобильность

Относительно применения масок при выходе из дома отмечается, что они не защищают от коронавируса, но препятствуют распространению болезни, поскольку надевая хирургическую маску, мы уменьшаем возможность инфицирования других.

Министерство здравоохранения Украины в очередной раз призывает граждан ограничить свою мобильность, следить за чистотой рук и дезинфицировать гаджеты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время сегодняшнего брифинга относительно ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«Я еще раз призываю всех соблюдать правила карантина. Это самый действенный способ обезопасить себя от рисков и сохранить здоровье людей пожилого возраста», - отметил Ляшко.

Он напомнил, что основными правилами профилактики являются: определенная дистанция при общении, мытье рук и применение антисептика, уменьшение мобильности.

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«Не надо сейчас зацикливаться на том, сколько живет вирус на поверхностях, а думать об основных правилах профилактики. Мы должны все время иметь чистые руки. После контакта с любой поверхностью, мы должны руки помыть или обработать антисептиком. Также мы рекомендуем мыть, протирать и дезинфицировать поверхности, с которыми вы больше всего контактируете. В первую очередь, обратите внимание на свои гаджеты», - подчеркнул Ляшко.

Относительно применения хирургических масок при выходе из дома он отметил, что они не защищают от коронавируса, но препятствуют распространению болезни, поскольку надевая хирургическую маску, мы уменьшаем возможность инфицирования других.

«Надевать маску – это вопрос в том, что мы при наличии респираторных симптомов или носительства коронавирусной болезни, уменьшаем расстояние, на которое мы можем распространить возбудителя данной инфекционной болезни», - уточнил главный санитарный врач.

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Относительно защиты респираторами Ляшко сообщил, что сейчас Всемирная организация здравоохранения пересмотрела рекомендации относительно применения этих средств.

«Респираторы медикам рекомендуют использовать только при контакте с больным коронавирусной болезнью. Особенно, когда он находится в реанимационном отделении, когда происходят определенные процедуры, которые предусматривают выделение большого количества биологической жидкости. Поскольку именно с капельками биологической жидкости и распространяется коронавирус, который приводит к коронавирусной болезни», - заключил главный санврач.