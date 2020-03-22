Коронавирус в Украине: Минздрав планирует привлекать к работе студентов-медиков

Также в министерстве заявили о намерении усилить эпидбригады профессиональными эпидемиологами.

В Украине к работе со случаями коронавирусной болезни хотят привлечь студентов-медиков.

Читайте такжеС завтрашнего дня военные ВСУ будут патрулировать украинские города - МинобороныКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время сегодняшнего брифинга относительно ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы будем привлекать к работе со случаями или подозрениями коронавирусной болезни студентов-медиков. В частности интернов, которые сейчас находятся на заочном цикле. Также студентов 5-6 курсов. Призываю студентов-медиков сконтактировать с соответствующими ответственными лицами в медицинских университетах и выйти, помочь медикам на местах, выполнить свою миссию, спасти жизни украинцев», - сказал Ляшко.

По его словам, Минздрав уже обратилось по этому поводу к учреждениям образования.

Также ведомство обратилось к Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов, к Госинспекции по вопросам труда, чтобы они делегировали в эпидбригады, которые созданы на базе лабораторных центров Минздрава, специалистов эпидемиологического профиля с соответствующим образованием.

«Чтобы мы усилили эпидбригады теми специалистами, которые имеют соответствующее образование, и помогут качественно и эффективно отреагировать на имеющиеся распространение случаев коронавирусной болезни», - добавил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.