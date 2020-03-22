В Украине заговорили о введении чрезвычайного положения из-за эпидемии: чего ждать

Чрезвычайное положение не следует путать с режимом чрезвычайной ситуации.

С наступлением эпидемии коронавируса по Украине со стороны власти все чаще раздаются голоса о введении максимально жесткого карантина или чрезвычайного положения по всей стране.

В течение последних дней в ряду областей Украины был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Однако, этот режим совсем не тождественен режиму чрезвычайного положения.

УНИАН попытался разобраться, в чем суть чрезвычайного положения и к чему стоит быть готовыми украинцам.

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Что такое чрезвычайное положение

Содержание режима ЧС определяется законом Украины «О правовом режиме чрезвычайного положения».

Профильный закон описывает чрезвычайное положение как особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или на ее отдельных территориях при возникновении техногенных или природных чрезвычайных ситуаций «характера не ниже общегосударственного уровня».

Чрезвычайное положение вводится для обеспечения безопасности и здоровья граждан, предотвращения человеческих и материальных потерь, восстановления правопорядка при силовой попытке захвата госвласти и защиты конституционного строя Украины.

Суть режима – предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления особых полномочий, а также допуск временного ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц для предотвращения угрозы.

Кто и когда вводит чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение в Украине или на отдельных ее территориях вводится Указом предизента, который подлежит утверждению Верховной Радой Украины в течение двух дней с момента обращения Президента Украины.

Согласно статье 4 профильного закона, эпидемии и панзоотии, которые создают угрозу населению, могут быть основанием для введения чрезвычайного положения. В таком случае предложения о его введении президенту подает Кабмин.

Сколько будет продолжаться чрезвычайное положение

Максимальный срок введения чрезвычайного положения в Украине – 30 суток, или 60 суток в отдельных ее местностях.

В случае необходимости ЧП может быть продлено Президентом, но не более чем на 30 суток. Президентский указ о продлении действия чрезвычайного положения вступает в силу после его утверждения Радой.

Какие ограничения предусматривает чрезвычайное положение

Согласно законодательству, режим чрезвычайного положения дает основания для введения ряда мер:

установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение;

ограничение движения транспортных средств и их досмотр;

усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;

запрет проведения массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на проведение которых устанавливается судом;

запрет страйков;

принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц.

Масштабная чрезвычайная ситуация природного характера (в частности - эпидемия), в дополнение дает основания для осуществления следующих мероприятий:

временная или безвозвратная эвакуация людей из опасных для жизни мест, с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений;

установление для юридических лиц квартирной повинности для временного размещения эвакуированного или временно переселенного населения, спасателей, воинских подразделений, вовлеченных в преодоление чрезвычайных ситуаций;

временный запрет строительства новых, расширения действующих предприятий и других объектов, деятельность которых не связана с ликвидацией чрезвычайной ситуации или обеспечением жизнедеятельности населения и аварийно-спасательных формирований.

установление карантина и проведение других обязательных санитарных и противоэпидемических мероприятий;

введение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости;

мобилизация и использование ресурсов предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, для предотвращения опасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций с обязательной компенсацией понесенных потерь;

изменение режима работы предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, переориентация их на производство необходимой в условиях чрезвычайного положения продукции, иные изменения производственной деятельности, необходимые для проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ;

отстранение от работы на период чрезвычайного положения, в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, от деятельности которых зависит нормализация ситуация в районе чрезвычайного положения, и возложении временного исполнения обязанностей указанных руководителей на других лиц.

С целью ликвидации особо тяжелых чрезвычайных ситуаций в мирное время может осуществляться целевая мобилизация, объемы и срок проведения которой определяются в Указе Президента.

Разница между режимом чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением

Сейчас в Киеве и шести областях Украины ввели режим чрезвычайной ситуации. Впрочем, не следует путать его с чрезвычайным положением – это разные режимы.

Чрезвычайная ситуация определяется Кодексом гражданской защиты Украины как «обстановка на отдельной территории или субъекте хозяйствования на ней или водном объекте, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения». Причиной ЧП может быть катастрофа, авария, пожар, стихийное бедствие, эпидемия, и тому подобное.

Для преодоления чрезвычайной ситуации формируется штаб, который может напрямую привлекать необходимые для этого структуры и силы.

Очень важное различие между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением – последнее предусматривает временное ограничение прав и свобод человека.

МВД объяснило, в чем состоит различие между режимами в условиях эпидемии.