В Одессе с подозрением на коронавирус госпитализировали вернувшуюся из Польши женщину

Все люди, контактировавшие с больной, находятся на самоизоляции и письменно предупреждены об уголовной ответственности в случае ее нарушения.

В Одессу с подозрением на коронавирус доставлена вернувшаяся из Польши жительница Захаровского района Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Окнянской райгосадминистрации Одесской области.

Читайте такжеВ Одессе с 23 марта отменят бесплатный проезд для льготниковОтмечается, что в Окнянском районе из-за соседства с возможным очагом инфекции вводятся соответствующие ограничительные меры.

Сообщается, что председатель Окнянской РГА Наталья Буйненко провела срочное заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором разработали мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории района.

В частности, с полуночи 22 марта по 3 апреля приостановят работу дочернего предприятия «Красноокнянский рынок Одесского управления рынков облпотребслужбы».

Акцентируется, что срочность данного решения вызвана тем, что в селе Шибка соседнего, Захаровского, района госпитализировали женщину.

«Женщину, прибывшую из Польши, с подозрением на коронавирусную инфекцию доставили больницу Одессы. Все люди, контактировавшие с больной, находятся на самоизоляции и письменно предупреждены об уголовной ответственности в случае нарушения», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что соответствующим решением уже закрыты рынки в Захаровском районе.

В пресс-службе Одесской ОГА сообщили, что в настоящее время в Одесской городской инфекционной больнице находятся 14 человек с подозрением на коронавирус.

«Всего по состоянию на 9.00 22 марта все 14 человек находятся в Одесской городской инфекционной больнице», - уточнили в ОГА, добавив, что за последние сутки госпитализированы двое.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.