С завтрашнего дня военные ВСУ будут патрулировать украинские города - Минобороны

В населенных пунктах и военных гарнизонах начнется патрулирование нарядов Военной службы правопорядка ВСУ совместно с Нацполицией и Нацгвардией.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины будут взаимодействовать с правоохранительными органами в обеспечении общественной безопасности и порядка во время карантина.

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Об этом говорится в сообщении Управления прессы Министерства обороны Украины.

"В рамках проведения ограничительно-карантинных мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции, для поддержания общественной безопасности и порядка, с 22 марта в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, которые будут действовать во взаимодействии с работниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что командованием военных гарнизонов ВС Украины приняты исчерпывающие меры по обеспечению личного состава, который будет привлекаться к патрулированию, средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.