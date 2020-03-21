В Киеве полиция и муниципальная охрана будут дежурить в транспорте для перевозки граждан по спецбилетам

Также полицейские и патрульные будут обеспечивать порядок на остановках общественного транспорта.

В Киеве полицейские и представители общественного формирования «Муніципальна варта» («Муниципальная стража») будут дежурить в наземном общественном транспорте, который будет перевозить граждан по специальным билетам.

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Об этом говорится в протоколе № 16 Постоянной комиссии ТЭБ и ЧС Киевской городской госадминистрации от 21 марта, обнародованном на сайте КГГА.

В частности, Киевскому городскому общественному формированию по охране и правопорядка государственной границы «Муніципальна варта» поручено обеспечить присутствие работников в количестве не менее одного человека в каждой единице наземного общественного транспорта, которая будет двигаться по отдельно определенным маршрутам, и проверку наличия специального билета, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты.

Главному управлению Национальной полиции Украины в городе Киеве и Управлению патрульной полиции поручено обеспечить общественный порядок и выполнение ограничительных мероприятий на территории города Киева, в том числе на остановках общественного транспорта, а также обеспечить присутствие работников в количестве не менее двух человек в каждой единице общественного транспорта, которая будет двигаться по отдельно определенным маршрутам, и проверку наличия специального билета, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты.

Решение будет действовать до улучшения эпидемической ситуации.

Кроме того, Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА поручено 22 марта обеспечить изготовление и выдачу предприятиям, учреждениям, организациям, которые обеспечивают жизнедеятельность города Киева, специального билета для перевозки их работников в городском наземном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус).

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 23 марта общественным транспортом смогут пользоваться только отдельные категории граждан, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни столицы: медработники, спасатели, коммунальщики, правоохранители, работники аптек, продуктовых магазинов и стратегических предприятий. Эти категории работников смогут пользоваться общественным транспортом в Киеве исключительно по специальным пропускам.