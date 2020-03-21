В Киеве с 25 марта вводятся ограничения при посещении магазинов и аптек

В торговых помещениях не должно находиться более одного человека на 10 квадратных метров.

В Киеве с 25 марта вводятся ограничения на пребывание граждан в помещениях продуктовых магазинов и аптек.

Читайте такжеВ Киеве запретили пользоваться детскими и спортивными площадками

Об этом говорится в протоколе № 16 Постоянной комиссии ТЭБ и ЧС Киевской городской государственной администрации от 21 марта, обнародованном на сайте КГГА.

"Департаменту промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), руководителям сети продуктовых магазинов и аптек обеспечить наличие потребителей в торговом помещении в количестве 1 человек на 10 кв. м и обеспечить меры по соблюдению санитарных норм", - говорится в документе.

Ответственными за выполнение лицами определены: исполняющая обязанности директора Департамента промышленности и развития предпринимательства Валентина Попович, руководители предприятий.

Срок исполнения - 25 марта.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 21 марта в Украине зарегистрирован 41 лабораторно подтвержденный случай острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них три - летальных.

На территории города Киева зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции.