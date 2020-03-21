На Донбассе с завтрашнего дня прекращается пропуск граждан через линию разграничения

В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих документов, это подтверждающих, лицу может быть дано разрешение на пересечение линии разграничения.

В районе проведения операции Объединенных сил временно прекращается пропуск через линию разграничения.

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Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил на странице в Facebook.

"С целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00.00 22 марта 2020 года прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств. Пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться по ранее установленному порядку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих документов, это подтверждающих, лицу может быть дано разрешение на пересечение линии разграничения.

В пресс-центре Объединенных сил просят граждан учесть эту информацию при планировании своих поездок.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

По состоянию на утро 21 марта в Украине подтвержден 41 случай заболевания коронавирусом. Из них 3 летальных. Эпицентром Covid-19 в Украине является Черниговская область - там на сегодня 25 случаев заболевания.