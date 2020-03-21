Храм в Хмельницкой области принимает онлайн-записки о здравии и за упокой на время карантина

Службы в храме проходят без участия мирян.

В Каменец-Подольском Петропавловский храм Православной церкви Украины в онлайн-режиме организовал прием записок о здравии и за упокой на время карантина.

Об этом в Facebook сообщил настоятель Александр Цисар.

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"Понимаем со всеми вами, что это испытание, поэтому и стремимся сделать все возможное, чтобы наш приход и каждый человек чувствовал себя духовно комфортно, несмотря на временные ограничения относительно возможности покинуть собственное жилье, передвигаться, собираться вместе. Мы решили на время карантина организовать прием записок о здравии и за упокой в онлайн-режиме. Будем молиться за здравие и за упокой всех от века усопших и наших павших воинов. Имена, за кого помолиться, пишите в комментариях, или в личных сообщениях", - отметил церковнослужитель.

Также священник выложил в социальной сети видеофрагмент с субботнего чтения поминальных онлайн-записок за упокой и служения панихиды. Как видно, церковная служба проходила без участия мирян.