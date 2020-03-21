Соблюдают ли украинцы карантин: полиция назвала области, где больше всего нарушителей
В Украине с начала карантинных мероприятий полицейские составили на нарушителей 923 административных протокола.
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Как сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, кроме того, следователи начали 8 уголовных производств по фактам нарушений санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.
21 марта к принятию мер по предотвращению распространения коронавируса и усилению публичной безопасности и порядка на территории государства привлекаются более 17 тыс. правоохранителей, в том числе полицейских, военнослужащих Нацгвардии и спасателей.
На сегодняшний день полицейские составили 923 административных протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КУоАП. Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области - 167, в Донецкой области - 85, в городе Киеве - 75.
В суд направлено 889 административных протоколов.
Также следователи полиции начали 8 уголовных производств по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины: 3 - в Харьковской области, по одному - в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Сумской областях и в Киеве.
Полицейские в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой соблюдать рекомендации врачей и по возможности оставаться дома.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.