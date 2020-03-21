На Харьковщине решили ввести режим чрезвычайной ситуации

Чиновники также рассматривают вопрос полной остановки общественного транспорта.

На Харьковщине 21 марта решили ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с выявленным случаем инфицирования COVID-19 местной жительницы.

Соответствующее решение приняли на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, передает Суспільне.

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«С учетом того, что у нас ситуация в регионе осложняется, с учетом того, что у жительницы города Харькова все же зафиксирован и подтвержден случай коронавируса, ввести сегодня чрезвычайную ситуацию в регионе», – заявил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

По его словам, отныне в области будет работать оперативный штаб по координации действий для предотвращения дальнейшего распространения опасной болезни.

Чиновники также рассматривают вопрос полной остановки общественного транспорта.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 21 марта в Украине подтвержден 41 случай заболевания коронавирусом. Из них 3 – летальных. Эпицентром Covid-19 в Украине является Черновецкая область - там на сегодня 25 случаев заболевания.