Кличко призвал ужесточить контроль над украинцами, прибывающими в Киев из-за границы

Мэр столицы говорит, что, в случае несоблюдения карантина, страна получит свыше 35 тысяч больных COVID-19.

Мэр Киева призвал усилить контроль над гражданами Украины, которые прибывают в столицу из-за рубежа.

Об этом он написал в Twitter.

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«Отдельно хочу обратиться к правительству и пограничной службе. В эти дни, когда в Киев прибывают самолеты с украинцами из-за рубежа, необходим строгий контроль за тем, чтобы эти люди находились две недели на домашнем режиме! Иначе мы получим более 35 тысяч возможных носителей инфекции», – говорится в сообщении.

Накануне глава города допускал, что КГГА усилит карантин, если количество зарегистрированных случаев инфицирования опасным недугом увеличится. По мнению Кличко, нынешние меры безопасности на киевлян не подействовали, поэтому КГГА будет соблюдать советы из Уханя (провинции в Китае, где случилась первая вспышка вируса – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 21 марта в Украине подтвержден 41 случай заболевания коронавирусом. Из них 3 – летальных. Эпицентром Covid-19 в Украине является Черновецкая область - там на сегодня 25 случаев заболевания.