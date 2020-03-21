Оставайтесь дома: киевлян просят не выходить из дома на время карантина из-за распространения коронавируса (видео)

Кличко просит жителей города серьезнее относиться к угрозе.

Киевский городской голова Виталий Кличко в очередной раз призвал киевлян без особой надобности не выходить на улицу и максимально ограничить социальные контакты.

Об этом мэр сказал в видеообращении, информируя об усилении ограничительных мер в столице, в частности, о прекращении с 23 марта перевозки пассажиров общественным транспортом, за исключением отдельных категорий граждан, которые обеспечивают критически важные сферы жизни города.

Кличко отметил, что коронавирус стремительно распространяется, а введенные ограничительные меры соблюдают далеко не все киевляне и предприятия.

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"Призывы оставаться дома - означают оставаться дома! Не надо устраивать шашлыки в парках, вести детей на детские площадки, гулять компаниями по улицам. Ваше здоровье - в ваших руках! И, если вы думаете, что угроза вируса - это сказка, которой вас пугают, посмотрите видеокадры из Италии. Где происходит ужасная трагедия!" - отметил столичный голова.

Мэр в очередной раз призвал руководителей учреждений и предприятий максимально перевести всех работников на дистанционную работу.

"Отдельно хочу обратиться к правительству и пограничной службе: в эти дни, когда в Киев прибывают самолеты с украинцами из-за рубежа, необходим строгий контроль за тем, чтобы эти люди находились две недели на домашнем режиме! Иначе мы получим более 35 тысяч возможных носителей инфекции! Согласно сигналам, поступающим городской власти, людей в аэропорту об этом не предупреждают Я призываю усилить контроль за информированием пассажиров и соблюдением ими рекомендаций", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 марта, Кличко заявил, что в Киеве с 23 марта общественным транспортом смогут пользоваться только отдельные категории граждан: медработники, спасатели, коммунальщики, правоохранители, работники аптек, продуктовых магазинов и стратегических предприятий.

20 марта правительство установило в Киеве режим чрезвычайной ситуации.

В столице сейчас зарегистрировано три случая COVID-19.