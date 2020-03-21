Только на авто и такси: с понедельника в общественный транспорт Киева будут пускать только работников критически важных сфер

Также Кличко призвал полицию перейти на усиленный режим работы, а киевлян – оставаться дома и не гулять в парках.

С 23 марта в Киеве весь общественный транспорт остановится из-за ужесточения ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции в столице.

Об этом во время обращения сообщил мэр Виталий Кличко.

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В то же время запрет не касается владельцев частных автомобилей.

Общественным транспортом по специальным пропускам смогут пользоваться только работники аптек, больниц, продуктовых магазинов, ГСЧС, правоохранительных органов и стратегических предприятий.

Схемы маршрутов опубликуют позже.

Также Кличко призвал полицию перейти на усиленный режим работы, а киевлян – оставаться дома и не гулять в парках.

Накануне глава города допускал, что КГГА усилит карантин, если количество зарегистрированных случаев инфицирования опасным недугом увеличится. По мнению Кличко, нынешние меры безопасности на киевлян не подействовали, поэтому КГГА будет соблюдать советы из Уханя (провинции в Китае, где случилась первая вспышка вируса – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 21 марта в Украине подтвержден 41 случай заболевания коронавирусом. Из них 3 – летальных. Эпицентром Covid-19 в Украине является Черновецкая область - там на сегодня 25 случаев заболевания.