С понедельника общественный транспорт по Киеву ездить не будет

Также Кличко призвал полицию перейти на усиленный режим работы, а киевлян – оставаться дома и не гулять в парках.

С 23 марта в Киеве весь общественный транспорт остановится из-за ужесточения ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции в столице. Об этом во время обращения сообщил мэр Виталий Кличко. Читайте такжеУжесточение карантина в Киеве: обращение Кличко (видео) В то же время запрет не касается владельцев частных автомобилей. Общественным транспортом по специальным пропускам смогут пользоваться только работники аптек, больниц, продуктовых магазинов, ГСЧС, правоохранительных органов и стратегических предприятий. Схемы маршрутов опубликуют позже. Также Кличко призвал полицию перейти на усиленный режим работы, а киевлян – оставаться дома и не гулять в парках.

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