С понедельника общественный транспорт по Киеву ездить не будет
14:30, 21 марта 2020Общество
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Также Кличко призвал полицию перейти на усиленный режим работы, а киевлян – оставаться дома и не гулять в парках.
Иллюстрация REUTERS
С 23 марта в Киеве весь общественный транспорт остановится из-за ужесточения ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции в столице.
Об этом во время обращения сообщил мэр Виталий Кличко.
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В то же время запрет не касается владельцев частных автомобилей.
Общественным транспортом по специальным пропускам смогут пользоваться только работники аптек, больниц, продуктовых магазинов, ГСЧС, правоохранительных органов и стратегических предприятий.
Схемы маршрутов опубликуют позже.
Также Кличко призвал полицию перейти на усиленный режим работы, а киевлян – оставаться дома и не гулять в парках.
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