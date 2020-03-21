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С понедельника общественный транспорт по Киеву ездить не будет

14:30, 21 марта 2020
Общество
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Иллюстрация REUTERS

С 23 марта в Киеве весь общественный транспорт остановится из-за ужесточения ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции в столице.

Об этом во время обращения сообщил мэр Виталий Кличко.

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В то же время запрет не касается владельцев частных автомобилей.

Общественным транспортом по специальным пропускам смогут пользоваться только работники аптек, больниц, продуктовых магазинов, ГСЧС, правоохранительных органов и стратегических предприятий.

Схемы маршрутов опубликуют позже.

Также Кличко призвал полицию перейти на усиленный режим работы, а киевлян – оставаться дома и не гулять в парках.

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